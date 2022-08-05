Хлопці намагались втекти від патрульних, але їм це не вдалося. Про інцидент патрульні повідомили їхніх батьків

Луцька поліція виявила двох підлітків, які вночі під час комендантської години ходили містом. Інцидент стався близько 02:30 у мікрорайоні Гнідава. Під час розмови з патрульними 14- і 15-річний підлітки сказали, що просто вирішили піти в гості до друга. Поліцейські повернули дітей до батьків, з якими також провели профілактичну бесіду.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Волині, інцидент стався близько 02:30 у п'ятницю, 5 серпня. Патрульні у мікрорайоні Гнідава у Луцьку помітили двох підлітків. Побачивши службове авто поліції, хлопці почали втікати, однак безуспішно.

Патрульним підлітки повідомили, що йдуть до друга у гості. Як з'ясували правоохоронці, хлопцям по 14 та 15 років. Їхні адреси встановили, підлітків передали батькам.

«Також провели з ними профілактичні бесіди щодо недопущення повторності ситуації та важливості дотримання правил безпеки і комендантської години! Закликаємо батьків уважно слідкувати за пересуванням власних дітей у будь-який час доби», – зазначає поліція.

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни на Волині ввели комендантську годину. Вона триває з 23:00 до 05:00. В цей час цивільним мешканцям заборонено пересуватись містом.