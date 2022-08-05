Під час комендантської години вночі у Луцьку виявили двох підлітків
Хлопці пояснили, що хотіли піти в гості до свого друга
Луцька поліція виявила двох підлітків, які вночі під час комендантської години ходили містом. Інцидент стався близько 02:30 у мікрорайоні Гнідава. Під час розмови з патрульними 14- і 15-річний підлітки сказали, що просто вирішили піти в гості до друга. Поліцейські повернули дітей до батьків, з якими також провели профілактичну бесіду.
Як повідомила прес-служба патрульної поліції Волині, інцидент стався близько 02:30 у п'ятницю, 5 серпня. Патрульні у мікрорайоні Гнідава у Луцьку помітили двох підлітків. Побачивши службове авто поліції, хлопці почали втікати, однак безуспішно.
Патрульним підлітки повідомили, що йдуть до друга у гості. Як з'ясували правоохоронці, хлопцям по 14 та 15 років. Їхні адреси встановили, підлітків передали батькам.
«Також провели з ними профілактичні бесіди щодо недопущення повторності ситуації та важливості дотримання правил безпеки і комендантської години! Закликаємо батьків уважно слідкувати за пересуванням власних дітей у будь-який час доби», – зазначає поліція.
Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни на Волині ввели комендантську годину. Вона триває з 23:00 до 05:00. В цей час цивільним мешканцям заборонено пересуватись містом.