Луцька міськрада планує купити земельну ділянку для облаштування військового кладовища. Це зумовлено нестачею місця на міському кладовищі у Гаразджі. Зокрема, на Алеї героїв, де наразі ховають загиблих українських воїнів, вже закінчуються місця.

Про плани створити військове кладовище повідомив луцький міський голова Ігор Поліщук на оперативній нараді у вівторок, 27 вересня. Мер доручив директору департаменту ЖКГ провести переговори з власниками земельних ділянок, аби викупити землю.

«У разі, якщо власники цих земельних ділянок будуть ставити неадекватні вимоги, то необхідно буде застосувати процедуру вилучення для суспільних потреб. Це відбувається наступним чином: здійснюється експертна оцінка за рішенням суду і земельна ділянка викуповується за ціною, яку визначив експерт. Це не жарт, а дуже важливе питання і необхідно приділити максимальну увагу», – зазначив Ігор Поліщук.

Відомо, що вже в середу, 28 вересня, сесія міськради розглядатиме питання про виділення грошей з міського бюджету на придбання земельної ділянки. Також директору департаменту містобудування доручили напрацювати концепцію облаштування військового кладовища.

Нагадаємо, що в липні минулого року міськрада вже придбала три ділянки у селі Піддубці для розширення кладовища.