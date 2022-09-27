У Луцьку планують відкрити військове кладовище
На цвинтарі ховатимуть українських захисників, які загинули на війні
Луцька міськрада планує купити земельну ділянку для облаштування військового кладовища. Це зумовлено нестачею місця на міському кладовищі у Гаразджі. Зокрема, на Алеї героїв, де наразі ховають загиблих українських воїнів, вже закінчуються місця.
Про плани створити військове кладовище повідомив луцький міський голова Ігор Поліщук на оперативній нараді у вівторок, 27 вересня. Мер доручив директору департаменту ЖКГ провести переговори з власниками земельних ділянок, аби викупити землю.
«У разі, якщо власники цих земельних ділянок будуть ставити неадекватні вимоги, то необхідно буде застосувати процедуру вилучення для суспільних потреб. Це відбувається наступним чином: здійснюється експертна оцінка за рішенням суду і земельна ділянка викуповується за ціною, яку визначив експерт. Це не жарт, а дуже важливе питання і необхідно приділити максимальну увагу», – зазначив Ігор Поліщук.
Відомо, що вже в середу, 28 вересня, сесія міськради розглядатиме питання про виділення грошей з міського бюджету на придбання земельної ділянки. Також директору департаменту містобудування доручили напрацювати концепцію облаштування військового кладовища.
Нагадаємо, що в липні минулого року міськрада вже придбала три ділянки у селі Піддубці для розширення кладовища.