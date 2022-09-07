Ремонтні роботи тривають на ділянці в 800 метрів

У Луцьку розпочали заміну 800 метрів магістрального водогону, що забезпечує водою частину 40 мікрорайону, а також проспекти Соборності та Відродження. Як уточнили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі «Луцькводоканалу», мешканці будинків на цих вулицях не відчують незручностей: під час ремонту не планують відключати водопостачання чи понижувати тиск води.

Як повідомила прес-служба Луцької міськради, йдеться про заміну водогону на ділянці від проспекту Відродження від вулиці Кривоноса до торгового центру «Глобус». Цей магістральний водогін забезпечує водою частину 40 мікрорайону, а також проспекти Соборності та Відродження.

Загальна протяжність ремонтних робіт становить 800 метрів. Вартість – близько 6 млн грн.

За словами директора КП «Луцькводоканал» Віктора Гуменюка, з початку року на цій ділянці водогону вже було близько 40 пошкоджень. Тепер нові труби слугуватимуть довго та запобіжать проблемам з водопостачанням.

Усі роботи на цьому водогоні планують завершити до початку опалювального періоду.