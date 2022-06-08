Термін експлуатації нових труб становитиме мінімум 50 років

У Луцьку триває ремонт найгіршої тепломережі міста. Йдеться про 160 метрів тепломережі на вулиці Кравчука, вздовж ринку. Замість зношених труб, які ввели в експлуатацію в 1987 році, вкладують нові ізольовані тепломережі, термін експлуатації яких становить мінімум 50 років.

Ремонт стартував 30 травня, коли міськрада офіційно розпорядилась перекрити цю частину дороги. За словами луцького міського голови Ігоря Поліщука, цей відрізок магістральної тепломережі на вулиці Кравчука вздовж ринку є найгіршим у місті.

«За останні п’ять років тут проводили аварійні роботи шість разів. Причиною є зношеність мереж, адже вони введені в експлуатацію ще у 1987 році. Нині, у міжопалювальний період, вирішено замінити аварійну ділянку теплотраси, аби найближчої зими у квартирах мешканців будинків з мікрорайонів, куди поступає тепло через цю мережу, постійно було тепло», – зазначив він.

Наразі замість зношених конструкцій вкладають ізольовані труби, які дадуть можливість максимально зберегти температуру теплоносія та не гріти землю довкола труби. Вартість робіт становить 5,7 млн грн. За словами Ігоря Поліщука, термін експлуатації труб становитиме мінімум 50 років.

«Початок попереднього опалювального сезону показав, що є багато дуже проблемних місць. Найбільш критичні ділянки, у межах можливості, вирішили замінити, аби під час пуску теплоносія та проходження опалювального сезону якомога менше лучан відчували незручності з тим, що є десь порив і вони змушені мерзнути у своїх помешканнях», – додав мер міста.