Працівники Луцької міськради передали на потреби українських військових понад 500 тис. грн. До збору грошей долучились також працівники трьох комунальних підприємств Луцька. Сумарно вони передали ЗСУ понад 1,5 млн грн.

Як розповів луцький міський голова Ігор Поліщук під час ранкового звернення 21 березня, працівники міськради віддали свій одноденний заробіток на потреби української армії. Загальна сума пожертв становить понад 500 тис. грн.

Також до збору грошей долучились працівники трьох комунальних підприємств. «Луцьктепло» передало 465 тис. грн, «Луцькводоканал» понад 300 тис. грн та «Луцькспецкомунтранс» понад 130 тис. грн.

«Таким чином майже 1,5 мільйона гривень спрямовано, і це окрім тим приватних пожертвувань, які здійснюють люди. Це рішення було прийняте в колективах працівниками для підтримки наших збройних сил та наших військових», – зазначив Ігор Поліщук.

Додамо, що раніше працівники виконкому Ковельської міськради вирішили передати 20% зарплати на потреби військових і закликали інші бюджетні організації вчиняти так само.