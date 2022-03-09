У пункті допомоги переселенці матимуть змогу отримати товари першої необхідності

У луцькому РАЦСі відкрили пункт допомоги біженцям. Усіх небайдужих закликають приносити туди одяг, постіль, дитяче харчування та інші товари, які можуть знадобитись переселенцям.

Про це у своєму ранковому зверненні 9 березня розповів луцький міський голова Ігор Поліщук. Центр допомоги біженцям розміщений у РАЦСі за адресою проспект Соборності, 18.

«Туди можна прийти і вибрати одяг для дітей чи дорослих, постіль, дитяче харчування. Хто бажає підвезти туди такі категорії товарів, які я назвав, просимо, підвозьте. Таким чином будемо допомагати людям, які сьогодні опинились у скрутних умовах і потребують нашої підтримки», – зазначив він.

Також Ігор Поліщук нагадав, що у місті діють пункти збору допомоги для військових ЗСУ та територіальної оборони. Зокрема, центральний пункт працює у обласному драмтеатрі в центрі міста.

Станом на вечір 8 березня Волинська область прийняла близько 13 тис. біженців. За минулу добу додалось 3 тис. евакуйованих осіб. Голова Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко зазначив, що в області залишається 7 тис. вільних місць. Усіх, хто потребують поселення через термінову евакуацію, просять звертатись за номерами: 066 657 09 15; (0332) 778 211.

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