Також Ігор Чайка закликав підприємців повертатись до роботи, аби економіка України була стабільною

Ковельський міський голова Ігор Чайка та решта членів міськвиконкому спрямують 20% своїх зарплат на потреби військових та міста. Також він закликав інші бюджетні установи, які мають змогу, вчинити так само.

Про це рішення ковельський міський голова Ігор Чайка повідомив у середу, 9 березня. «Сьогодні ми з колегами з виконкому прийняли рішення, що 20% заробітку спрямуємо на невідкладні потреби для військових і міста. Запрошуємо бюджетні установи, по кому фінансування в час війни не вдарило настільки різко й боляче, як по бізнесу, зробити так само», – повідомив він.

Судячи з даних на офіційному сайті міськради, Ковельський міськвиконком налічує 18 працівників. Серед них міський голова Ігор Чайка, троє його заступників Наталія Маленицька, Тарас Яковлев, Віктор Жигаревич, секретарка міськради Оксана Багнова.

Також Ігор Чайка наголосив, що наразі вкрай важливо продовжувати працювати, аби економіка України була стабільною. Тож він закликав місцевих підприємців відкривати заклади харчування та майстерні.

«Економіка — хребет, на якому тримається життєдіяльність країни. Так, у час війни важливо все: і підтримувати армію, і волонтерити. Але й створювати оборот коштів — не менш важливо. Тобто працювати там, де ви можете це робити сьогодні! Тому, хто відчуває моральні й фізичні сили — виходьте на роботу, відкривайте знову ваші магазини, майстерні, кабінети і кав`ярні. Маєте можливість оплатити комунальні послуги — зробіть це», – закликав Ігор Чайка.

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