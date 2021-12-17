На нові маршрути місто планує запустити 12 тролейбусів замість 35 маршруток

У Луцьку в районі вулиці Львівської збудують нову тролейбусну лінію, протяжністю понад 2 км. Будівництво відбудеться за рахунок грантових 155 тис. євро, які місто отримає від Європейського інвестиційного банку. У п'ятницю, 17 грудня, луцький міський голова Ігор Поліщук підписав угоду з представником банку. Завдяки цьому будівництву та новим тролейбусним маршрутам в міськраді планують суттєво скоротити кількість маршруток.

Про будівництво нової тролейбусної лінії повідомив луцький міський голова Ігор Поліщук. За його словами, у п'ятницю, 17 грудня, в міністерстві інфраструктури він підписав грантову угоду на 155 тис. євро з Європейським інвестиційним банком.

«Отримані грантові кошти буде спрямовано на будівництво нового відрізку тролейбусної лінії довжиною понад 2 км з встановленням 50-ти залізобетонних опор та облаштуванням 3-х тролейбусних зупинок», – повідомив Ігор Поліщук.

Завдяки цьому вдаться з'єднати тролейбусні мережі від вулиці Станіславського до Львівської, організувати транспортний посадковий вузол на автостанції №2 , скоротити добовий пробіг п'яти тролейбусів на 100 км та замінити 35 автобусів 12-ма тролейбусами.

«Встановлення трьох нових поворотних стрілок на перехрестях вул. Потебні – вул. Львівська; вул. Б. Хмельницького — вул. Ковельська; пр. Відродження – вул. Рівненська дасть можливість оптимізувати існуючі та запустити нові тролейбусні маршрути, скоротить добовий пробіг 7-ми тролейбусів на 100 км», – зазначив луцький міський голова.