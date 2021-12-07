Вкладали асфальт під час снігопаду в районі Братського мосту

У Луцьку оштрафують підрядника, який під час снігопаду укладав асфальт в районі Братському мосту. На ремонтні роботи під час снігопаду звернули увагу користувачі Facebook, один з них звернувся до мера Луцька і вже наступного дня Ігор Поліщук заявив, що підрядника оштрафують на 200 тис. грн. За словами міського голови, укладений під час снігопаду асфальт перекладуть за гроші підрядника.

Ввечері у понеділок, 6 грудня, користувачі Facebook публікували фото та відео, на яких було зафіксовано, як дорожні бригади ремонтують дорогу попри снігопад. Одне з таких відео опублікував Роман Смаль. За його словами, ремонтували покриття в районі Братському мосту.

Наступного ранку, у вівторок 7 грудня, луцький міський голова Ігор Поліщук під час оперативної наради відреагував на ці публікації. Він заявив, що підряднику не заплатять грошей за роботи, виконані під час снігопаду.

«Я забороняю вам платити хоча б копійку за всі роботи, які були за вчорашній день зроблені цим підрядником. Більше того, при настанні сприятливих погодніх умов все переробити, кожен сантиметр асфальту. Жоден сантиметр асфальту, який був покладений в таких погодніх умовах, не може залишатись. За кошти підрядника все переробити», – заявив Ігор Поліщук.

Також він заявив, що підрядника оштрафують на 200 тис. грн. «Це означає, що інші роботи, які він зробив у місті на інших об'єктах, вони не будуть оплачені, він подарує їх місту», – зазначив луцький міський голова.

Зазначимо, що Ігор Поліщук не уточнив, про якого саме підрядника йдеться та які саме ремонти він виконує у Луцьку. ZAXID.NET намагався сконтактувати з директором департаменту ЖКГ Миколою Осіюком, втім, за словами прес-служби, він поки перебуває на нараді.