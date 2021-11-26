Станом на 26 листопада виконані всі роботи, окрім встановлення ліній зовнішнього освітлення

Біля Ковеля завершили ремонт 11 км дороги М-19 до села Воля Любитівська в напрямку Луцька. Ремонт тривав близько року, за цей час вклали три шари асфальту, облаштували узбіччя та встановили нові дорожні знаки. Залишилось лише встановити лінії зовнішнього освітлення. Загалом цьогоріч в області ремонтують 57,4 км дороги М-19.

Як повідомили у службі автомобільних доріг області у п'ятницю, 26 листопада, завершили ремонт 11 км дороги М-19 з Ковеля до села Воля Любитівська. Ремонтувати автошлях почали восени 2020-го року.

«На ділянці, загальною протяжністю майже 11 км, влаштовано тришаровий дорожній одяг, завтовшки 39 см. Зокрема, дорожники посилили основу органо-мінеральною сумішшю, влаштували вирівнюючий шар з крупнозернистого асфальтобетону та верхній шар зі щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші», – йдеться у повідомленні.

Наразі завершили роботи зі встановлення дорожніх знаків, облаштування розмітки, узбіччя, посадкових майданчиків та прокладення тротуару. Залишилось лише встановити лінії зовнішнього освітлення.

Підрядник дає п'ять років гарантії, протягом яких зобов'язується усувати всі недоліки, які виникатимуть на відремонтованій ділянці. Хоча очікують, що загалом покриття слугуватиме протягом десяти років.

Цьогоріч на Волині ремонтують 57,4 км дороги М-19. Фінішне асфальтування проведене вже на 57 км автошляху, залишилось відновити 400 метрів дороги на мостах та на під'їздах до них.