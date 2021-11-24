У селі Гайок триває будівництво нового моста через Західний Буг

У четвер, 25 листопада, і в п'ятницю, 26 листопада, із 8:00 до 19:00 буде обмежено рух транспорту на км 33+044 дороги державного значення Н-17 Львів – Радехів – Луцьк. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг Львівщини.

Обмеження руху пов'язане із монтажем елементів мосту через річку Західний Буг у селі Гайок.

Об'їзд ділянки для легкових і вантажних автомобілів буде здійнюватись за різними схемами. Так, для легкових транспортних засобів, загальна маса яких менше 5 тонн, об'їзд відбуватиметься дорогою Т-14-10 Броди – Червоноград від Радехова до Червонограда, далі – Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква до міста Великі Мости, О160601 Рава-Руська – Гайок до селища Добротвір та до села Гайок та у зворотному напрямку.

Для вантажних транспортних засобів, загальна маса яких більше 5 тонн, об'їзд відбуватиметься дорогами М-06 Київ – Чоп ділянкою Малі Підліски – Буськ, Т-18-06 Рівне – Млинів – Берестечко – Буськ – Перемишляни ділянкою Буськ – Лопатин, Т-14-10 Броди – Червоноград ділянкою Лопатин – Радехів та у зворотному напрямку.

Як інформував ZAXID.NET, 3 травня у селі Гайок у Кам'янко-Бузькій ОТГ обвалився міст через річку Західний Буг. На початку серпня тут відкрили тимчасовий міст через річку і тоді ж почали будівництво нового мосту.