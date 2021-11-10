Ремонт дороги до пункту пропуску «Устилуг–Зосін» стартував восени 2020 року

На Волині відремонтували 13 км дороги від пункту пропуску «Устилуг» до Володимира-Волинського. Ремонт розпочався ще восени 2020 року. На ділянці дороги вклали два шари асфальту, облаштували розмітку та тротуар, також відремонтували два мости. Ремонтом займалась польська компанія «DROG-BUD Sp. z o.o.».

Як повідомили у службі автомобільних доріг області, ремонтні роботи на ділянці дороги Устилуг–Луцьк–Рівне стартували восени 2020 року. За рік дорожники встигли капітально відремонтувати 13 км автошляху від пункту пропуску «Устилуг–Зосін» до Володимира-Волинського.

На цій ділянці вклали два шари асфальту, нанесли розмітку, встановили дорожні знаки та огородження, облаштували тротуари, освітлення та автопавільйони. Крім того, відремонтували два мости та три водопропускні труби.

Ремонт виконувала польська компанія DROG-BUD Sp. z o.o. за принципом «проектуй–будуй». Це означає, що компанія сама створила проект реконструкції автошляху, а згодом приступила до його виконання.

«Ремонт на цій ділянці дороги Н-22 проведено за контрактами, укладеними в рамках реалізації Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що цьогоріч на Волині ремонтують три дороги, які ведуть до кордону з Білоруссю, зокрема, до пунктів пропуску «Доманове», «Піща» та «Дольськ».