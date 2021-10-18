Ремонт поки не завершений, тут облаштовуватимуть паркомісця, тротуари та велодоріжки

З понеділка, 18 жовтня, у Луцьку відновили рух транспорту проспектом Волі. Ремонт проїжджої частини стартував тут ще у травні, через це транспорту доводилось користуватись об’їзними маршрутами. За чотири місяці на проспекті повністю замінили комунікації та вклали нижній шар асфальту. Ремонт продовжиться і далі, зокрема, тут облаштовуватимуть паркомісця, велодоріжки та тротуари.

Як повідомив у фейсбуці луцький міський голова Ігор Поліщук, з 18 жовтня у Луцьку відновили рух транспорту обома смугами відремонтованого проспекту Волі. Нагадаємо, що його реконструкція стартувала у травні цього року. 17 червня на ділянці від повороту на Шопена до Київського майдану зупинили рух транспорту. Через це водії об’їжджали автошлях через вулиці Глушець та Коперника, також свої маршрути змінив громадський транспорт.

За п’ять місяців реконструкції на проспекті Волі встигли замінити комунікації, які пролягали під автошляхом, та вкласти нижній шар асфальту. Роботи продовжаться і далі, зокрема, тут облаштовуватимуть велодоріжки, тротуари та паркомісця. Також у перспективі планують висадити 140 нових дерев і висадити понад три тисячі кущів.