Наразі у Луцьку функціонують лише два комунальні паркувальні майданчики

У Луцьку запрацював додаток «SmartLutsk», за допомогою якого можна буде оплатити паркування на комунальних парковках. Протягом тижня він працюватиме у тестовому режимі, користувачів попереджають про можливі збої. У персональному кабінеті можна буде оплатити вартість стоянки, знайти найближчі паркувальні майданчики та перевірити інформацію про наявні штрафи.

Про запуск додатку повідомив луцький міський голова Ігор Поліщук в вівторок, 14 грудня. У застосунку «SmartLutsk» можна буде оплатити вартість послуги за платне паркування на комунальних парковках. Додаток розробили і для користувачів на базі Android, і для користувачів Apple.

У персональному кабінеті можна буде додати свій транспорт, переглянути інформацію про штрафи, знайти найближчу парковку та оплатити вартість стоянки. Функції «абонемент на парковку» та «штрафний майданчик» наразі недоступні.

Протягом тижня додаток працюватиме у тестовому режимі, тобто, у його роботі можливі збої. У разі виявлення проблем містян просять звертатись у Telegram за номером телефону +38 (067)-332-61-46. Питання обіцяють вирішувати в межах від двох годин до доби.

«Незабаром в місті розпочне діяти ряд платних парковок, відтак запуск додатку є дуже актуальним», – зазначив Ігор Поліщук.

Додамо, що у серпні цього року міськвиконком дозволив розмістити в центрі Луцька три комунальні паркувальні майданчики. Наразі у місті функціонують лише два: на вулиці Кривий Вал та Карпенка-Карого. Вартість однієї години паркування становить 10 грн.