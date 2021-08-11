Камери планують встановити на десяти вулицях Луцька

У Луцьку на десяти вулицях спальних мікрорайонів міста планують встановити камери відеоспостереження. Для цього міськрада розпорядилась прокласти 20 км оптоволоконних ліній. Наразі у Луцьку функціонує понад 300 камер відеоспостереження, з них частина встановлена у спальному мікрорайоні.

Як повідомили в департаменті муніципальної варти Луцька, на десяти вулицях міста міськрада планує побудувати власні волоконно-оптичні лінії зв’язку, що дасть змогу опісля встановити камери відеоспостереження. Йдеться про спальні 33 і 40 мікрорайони, а також район Відродження. Зокрема, у переліку зазначені такі проспекти: Відродження, Молоді, Соборності, а також вулиці Домни Гордіюк, Карпенка-Карого, Конякіна, Кравчука, Федорова, Карбишева та Єршова.

Нагадаємо, у Луцьку тривають роботи з встановлення камер спостереження на центральній вулиці Луцька – проспекті Волі. Як повідомляв ZAXID.NET, там повинні встановити 182 камери спостереження, 10 з яких зможуть розпізнавати обличчя, і ще 12 – розпізнавати номерні знаки.

Загалом у Луцьку працює понад 300 камер відеоспостереження. Переважно вони знаходяться на ключових транспортних розвязках, в'‎їздах та виїздах з міста, у центральному парку імені Лесі Українки, а також у 55-му мікрорайоні.