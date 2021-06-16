Відновити пошкоджений паркан зобов'яжуть водійку

У Луцьку нетвереза водійка тролейбуса розбила кам'яний паркан на околиці міста і втекла з місця ДТП. Через деякий час вона сама зателефонувала до власника паркану і повідомила, що скоро туди повернеться. Втім, на неї все одно склали адмінпротоколи за залишення місця ДТП, порушення ПДР та керування тролейбусом у нетверезому стані.

Про ДТП за участі тролейбуса повідомила прес-служба патрульної поліції. Інцидент стався близько 19 години у вівторок, 15 червня. «Волинським патрульним надійшло повідомлення від заявника про те, що водій тролейбуса на вулиці Володимирській, що у Луцьку, не впорався із керуванням, здійснив наїзд на огорожу та зник з місця автопригоди. У заявника є очевидці, які бачили подію», – йдеться у повідомленні патрульних.

Після зіткнення жінка завезла тролейбус у депо. На момент аварії у салоні пасажирів не було, а сам транспортний засіб зазнав незначних ушкоджень. Через кілька хвилин 41-річна водійка сама зателефонувала до власника паркану і запевнила, що повернеться на місце аварії.

У медзакладі жінка пройшла огляд на стан алкогольного сп’яніння і виявилося, що вміст алкоголю у її крові перевищував норму у п’ять разів (1,01 проміле). На водійку тролейбуса склали адмінпротоколи одразу за декількома статтями, зокрема, за керування у стані сп’яніння, залишення місце ДТП, порушення правил дорожнього руху. У аварії ніхто не постраждав.

Як розповів ZAXID.NET керівник «Луцького підприємства електротранспорту» Володимир Пуц, на підприємстві ще з’ясовують, коли саме жінка вживала алкоголь – до чи після ДТП. «Можливо, вона це зробила [випила алкоголь] згодом. Вона була дуже стривожена після цього інциденту. Принаймні так вона пояснює. Ми поки з’ясовуємо всі обставини», – каже Володимир Пуц.

За його словами, жінка декілька разів влаштовувалась на підприємство і звільнялась. Керівництво її підтримувало, оскільки вона перебуває у «складних життєвих обставинах». Раніше не було жодних нарікань на неї через вживання алкоголю або порушення дисципліни.

Також Володимир Пуц повідомив, що тепер 41-річну водійку звільнять з роботи і зобов’яжуть відшкодувати збитки власнику огорожі.