П'яний таксист заснув за кермом свого авто під час оформлення на нього протоколу

У четвер, 13 травня, патрульні зупинили 59-річного львів’янина, який їхав за кермом Chevrolet Aveo у нетверезому стані. Чоловік працює таксистом. Від перевірки на стан сп’яніння водій відмовився, а згодом заснув у своєму автомобілі в присутності патрульних.

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що інцидент трапився вдень 13 травня на вул. Любінській у Львові. Патрульні, маючи орієнтування, зупинили водія Chevrolet Aveo, який мав ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік працює таксистом.

Виявилося, що 59-річний львів’янин якраз повертався до свого місця проживання, шашка таксі лежала в салоні автомобіля. Біля будинку на захист львів'янина вийшла його дружина. Жінка почала просити відпустити чоловіка додому і вибачити йому порушення, однак це не допомогло.

У присутності свідків водій Chevrolet Aveo відмовився від перевірки на стан сп'яніння. Коли ж патрульні оформляли на водія протокол за керування в нетверезому стані та постанови за порушення інших ПДР, помітили, що він просто заснув в своєму автомобілі. Патрульні розбудили водія, щоби вручити йому адмінматеріали, після чого він далі заснув.

Загалом за останню добу патрульні склали 11 протоколів на нетверезих водіїв.