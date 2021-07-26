П'яний таксист заснув за кермом свого авто під час оформлення протоколу

Залізничний районний суд Львова визнав винним у нетверезому водінні львівського таксиста, що заснув за кермом під час оформлення протоколу. Його позбавили водійських прав та оштрафували на 17 тис. грн.

13 травня патрульні отримали повідомлення про водія Chevrolet Aveo, який їздить містом у нетверезому стані. Патрульні зупинили авто на вул. Любінській та виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння (різкий запах алкоголю, порушення координації рухів і тд). У салоні авто патрульні також помітили зняті шашки таксі. 59-річний чоловік відмовився від перевірки на стан сп’яніння та заснув за кермом поки патрульні складали протокол.

Водія зупинили біля його дому, бо під час складення протоколу до патрульних вийшла його дружина та просила пробачити його і не карати за нетверезу їзду.

У суді чоловік не визнав свою провину. Водій заявив, що пив алкоголь уже в нерухомому авто та не керував авто в нетверезому стані. Однак його твердження спростовують свідки та поліцейські.

Дослідивши матеріали справи, суддя Іванна Іванюк визнала водія винним у нетверезому водінні та позбавила водійських прав на один рік, а також оштрафувала на 17 тис. грн. Додамо, що таксист подав апеляцію на постанову суду.