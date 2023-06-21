Правопорушнику за пошкоджений стяг загрожує до 5 років ув'язнення

Раніше судимий буковинець вчинив наругу над могилою загиблого військовослужбовця. Чоловік вночі пошкодив державний прапор, який встановили над похованням. Тепер чоловіку загрожує до 5 років ув'язнення.

Акт вандалізму трапився в селі Рідківці. До правоохоронців звернувся батько загиблого військовослужбовця. Чоловік поліцейським розповів, що він пришов на могилу сина, який нещодавно загинув у боях на передовій, і помітив, що державний прапор зламаний.

«До правоохоронців 20 червня звернувся житель села Рідківці та повідомив про те, що невідома особа вчинила наругу над могилою його сина, який загинув під час відсічі і стримування збройної агресії РФ. Працівники поліції оперативно розшукали зловмисника. Ним виявився раніше судимий 27-річний житель того ж села», – йдеться в повідомленні поліції Буковини.

Чоловік у скоєному злочині зізнався, однак пояснити, чому пошкодив прапор на могилі військовослужбовця, не зміг. Раніше 27-річний житель села Рідківці був засуджений за дрібні крадіжки.

Наразі слідчі поліції повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 297 КК України (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого). Правоохоронці також звернулися до суду з клопотанням про обрання жителю села Рідківці запобіжного заходу. За скоєний злочин винуватцю загрожує до п’яти років позбавлення волі.