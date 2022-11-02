У Ланівцях поліція викрила 62-річного чоловіка, який на вулиці порвав український прапор. Порушника зафіксувала камера відеоспостереження, згодом його знайшла поліція. Свій вчинок він пояснив тим, що йому не сподобалось, що прапор був обтріпаний. За наругу над державним символом йому загрожує мінімум 17 тис. грн штрафу.

Про інцидент стало відомо у середу, 2 листопада, після повідомлення прес-служби поліції Тернопільщини. Камера спостереження у місті Ланівці зафіксувала чоловіка, який, проходячи повз український прапор, зірвав його, порвав і пішов далі.

Поліція знайшла зловмисника, ним виявився 62-річний мешканець Ланівців. «На момент злочину він перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Коли до нього прийшли правоохоронці, то він зізнався у скоєному. Свій вчинок пояснив тим, що йому не сподобалося, що неподалік аптеки в Ланівцях висів обтріпаний прапор», – йдеться у повідомленні.

Чоловікові вручили підозру за ст. 338 ККУ (наруга над державними символами), яка передбачає мінімум 17 тис. грн штрафу. Незабаром справу розглядатиме суд.