Під час затримання чоловік мав ознаки сп'яніння, але проходити алкотест відмовився

34-річний мешканець Рівного, який зірвав український прапор та витер ним ноги, вибачився за свій вчинок. Відеозізнання з вибаченнями чоловіка прес-служба поліції Рівненщини опублікувала в вівторок, 17 серпня, за п'ять днів після інциденту. Про п'яного порушника поліцію повідомили очевидці. Наразі він розкаюється у вчинку, однак пояснити своїх мотивів не може.

«Щиро каюсь через скоєне. Соромно мені за цей нехороший вчинок. Чого я це зробив, пояснити не можу», – зазначив підозрюваний.

Зазначимо, що інцидент стався ввечері 12 серпня на вулиці Князя Романа у Рівному. До поліції звернулись очевидці, які заявили, що нетверезий чоловік зірвав прапор України, поламав його дерев'яне руків'я, а після цього витирав полотном автомобілі та ноги.

Чоловіка затримали правоохоронці. Відомо, що він мав ознаки алкогольного сп'яніння, але проходити алкотест відмовився. Порушнику вручили підозру за ч.1 ст. 338 ККУ (наруга над державними символами), яка передбачає максимум до трьох років ув'язнення. Наразі чоловік перебуває під домашнім арештом.

Розслідування цієї справи вже завершили, незабаром її розглядатиме Рівненський суд.