Як повідомляє поліція, чоловік мав ознаки алкогольного сп'яніння, але проходити алкотест відмовився

У Рівному в районі Північного 34-річний чоловік, за свідченнями очевидців, витирав автомобілі українським прапором. Стяг він зірвав на одній з будівель. Як повідомляє поліція, за зовнішніми ознаками чоловік перебував у стані сп'яніння, але проходити алкотест він відмовився. Наразі слідчі з'ясовують всі деталі та опитують свідків.

Інцидент стався близько 18:00 у п'ятницю, 12 серпня, на вулиці Князя Романа у Рівному. До поліції надійшло повідомлення, що невідомий чоловік стані сп'яніння зняв з будівлі багатоповерхівки український прапор та витирав ним автомобілі.

«Слідчо-оперативна група Рівненського райуправління на місці події виявила чоловіка, яким виявився 34-річний рівнянин, а на землі – зірваний із настінного кріплення Державний Прапор», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Рівненщини.

Від освідування на стан сп’яніння чоловік відмовився, проте за зовнішніми ознаками він перебував напідпитку.

Усі обставини події, а також можливих свідків, наразі встановлюють співробітники Рівненського райуправління поліції. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 338 ККУ (наруга над державними символами). Санкція статті передбачає як мінімум штраф до 850 грн, а максимально – до трьох років ув'язнення.