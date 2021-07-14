За скоєне йому загрожує до трьох років позбавленні волі

У селищі Мар’янівка на Горохівщині 19-річний хлопець розірвав прапор України та потоптався по ньому. Інцидент стався вночі 3 липня, у прес-службі поліції Волині про нього повідомили у середу, 14 липня. Юнаку загрожує штраф до 68 тис. грн, арешт до півроку або навіть позбавлення волі до трьох років.

Як йдеться у повідомленні правоохоронців, інцидент стався на залізничній станції «Горохів» у селищі Мар’янівка. Нетверезий 19-річний хлопець пошкодив флагшток, умисно розірвав прапор України та потоптався по ньому.

Хлопцеві інкримінують порушення ч.1 статті 338 (наруга над державними символами). Слідство з’ясовує всі обставини події та спілкується зі свідками. За цей злочин хлопцеві загрожує штраф від 17 до 68 тис. грн, арешт до півроку, або ж навіть ув’язнення до трьох років.

Як інформує 12 канал, після скоєного з юнаком поспілкувались місцеві учасники бойових дій. Його зобов’язали купити щонайменше п’ять прапорів і розвісити по селищу. У коментарі журналістам юнак вибачився за скоєне, втім, про атовців зазначив, що вони «вирішили до малого вчепитися». Також він пообіцяв таки купити стяги і розвісити їх по селищу.