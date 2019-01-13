Мешканця Кривого Року ув'язнили на два роки за наругу над прапором України

Апеляційний суд Дніпра залишив у силі вирок криворіжцеві за наругу над державним прапором

Апеляційний суд Дніпропетровської області у п’ятницю, 11 січня 2019 року, відхилив апеляцію мешканця Кривого Рогу Євгена Колесникова у справі про його наругу над державним прапором України. Таким чином, залишено в силі рішення Довгинцівського районного суду міста Кривий Ріг про ув’язнення зловмисника.

Колесникову, який зірвав український прапор із житлового будинку й кинув на землю, присудили три роки й один місяць позбавлення волі, повідомляє місцеве видання «Дніпроград».

«На рішення суду вплинула і непогашена судимість мешканця Кривого Рогу на момент скоєння цього злочину. Євген Колесніков проведе у в’язниці два роки за паплюження державного символу, а також рік за крадіжку, покарання за яку в нього було умовним», – пише видання.

Вирок у справі Колесникова в суді першої інстанції було винесено 7 лютого 2018 року. Суддя - Світлана Ткаченко.

Як зазначає видання, Колесников помочився на прапор, однак у судовому рішенні це не зафіксовано.

Зазначимо, що з самого початку цю справу тримали на контролі криворізькі ветерани АТО і громадські активісти.

«Після чого, о 18 год. 51 хв. гр. ОСОБА_1, знаходячись на спільному балконі четвертого поверху даного будинку, в ході конфліктної розмови з раніше знайомою гр. ОСОБА_2, побачив (…) Державний Прапор України. В цей час у гр. ОСОБА_1 виник протиправний намір, спрямований на наругу над Державним Прапором України як державним символом України, шляхом публічного зриву його з фасаду спільного балкону четвертого поверху.

З цією метою він умисно, безпричинно, у присутності сторонніх осіб (…) руками зігнув металопластиковий флагшток (…) та, продовжуючи свій злочинний намір, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи з винятковим цинізмом, що виразилось в демонстративній зневазі до Державного Прапора України, маючи за мету приниження тих цінностей, до яких інші члени суспільства ставляться з повагою, застосував фізичну силу рук та зірвав Державний Прапор України з флагштоку, пошкодивши тканину полотнища. Після чого публічно скинув Державний Прапор України з балкону на землю», - йдеться у матеріалах справи.

Свідки підтвердили, що Колесников скинув прапор навмисно і розірвав його поздовж. Він робив це напідпитку.

Його визнали винним у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ст. 338 ч. 1 КК України («Наруга над державними символами»), та призначили покарання у виді позбавлення волі строком на два роки. Ще рік і місяць додали за невідбуте покарання за вироком Жовтневого районного суду Кривого Рогу від 19.11.2015.

Як інформував ZAXID.NET, раніше суд на півроку ув’язнив чоловіка, що спалив два прапори України у Городку.