У Вінниці громадянин Росії виліз на будівлю місцевого ТРЦ і зірвав з неї український прапор. Про це 6 листопада повідомила поліція Вінниччини.

Правоохоронці розповіли, що 35-річний росіянин близько п’ятої години ранку виліз на будівлю ТРЦ «Мегамол» та зняв прапор з флагштоку.

Це побачили охоронці торгового центру, і чоловік кинувся тікати, викинувши прапор у кущі. Зрештою зловмисника затримали та доправили до відділення поліції.

Затриманим виявився нетверезий громадянин РФ, який приїхав на Вінничину провідати родичів, а такі дії вчинив через спір із знайомим.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу. Зловмиснику загрожує від 17 тисяч до 34 тисячі гривень штрафу або арешт терміном до 6 місяців, або ж до 5 років обмеження волі.