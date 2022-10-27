Хмельницький суд оштрафував чоловіка, який у стані сп'яніння наніс на український прапор нецензурний напис. Що це був за напис та чого саме він стосувався, у постанові не зазначено. Відомо лише, що свій вчинок порушник пояснив тим, що був п'яний. Його судили за статтею дрібне хуліганство, оскільки він «порушив громадський порядок», та призначили 51 грн штрафу.

Як йдеться у постанові Хмельницького міськрайонного суду, інцидент стався зранку 3 жовтня біля залізничного вокзалу в Хмельницькому. П'яний чоловік, перебуваючи на привокзальній площі, наніс нецензурний напис на Державний прапор України. Де саме був розміщений цей прапор, не зазначено.

Чоловік пояснив, що вчинив так через те, що був п'яний. «Винність [чоловіка] у вчиненні дрібного хуліганства за вищевказаних обставин підтверджується: зізнавальними поясненнями, в яких останній підтвердив факт вчинення дрібного хуліганства, обґрунтовуючи свої дії станом алкогольного сп'яніння, даними рапорту працівника, фотознімку та протоколу про адміністративнеправопорушення», – йдеться у постанові.

Суддя Олександр Піндрак визнав чоловіка винним у порушенні ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) та приначив йому 51 грн штрафу. Окрім цього, порушник повинен сплатити 496 грн судового збору.

Постанова наразі не набрала законної сили, її можна оскаржити в апеляційному суді.