Шепетівський суд призначив 850 грн штрафу батькові неповнолітньої дівчини, яка вкрала з елекроопори прапор України. Крадіжку вона скоїла разом зі своєю подругою. Оскільки дівчина ще не має 16 років, то відповідальність за її вчинок поніс батько.

Як йдеться у постанові Шепетівського міськрайонного суду, випадок стався ввечері 4 серпня в селі Городище Судилківської громади. Дівчина разом із подругою вкрала прапор України з електроопори, що на вулиці П'яскорського. Крадіжку пізніше помітив староста села: під час обходу 15 серпня він побачив, що з однієї із електроопор зник український прапор, тож чоловік повідомив про це поліцію.

Яким саме чином вдалось з'ясувати, що крадіжку вчинила неповнолітня, у постанові не зазначено, однак йдеться, що прапор вона вкрала разом із подругою. Щоправда, наразі у судовому реєстрі немає постанови щодо іншої учасниці інциденту. Відомо, що саме подруга забрала прапор собі додому.

За скоєне судили не дівчину, оскільки вона неповнолітня, а її батька. Йому інкримінували порушення ч.3 ст. 184 КУпАП (невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей). У суді чоловік визнав свою провину. Суддя визнала його винним та призначила 850 грн штрафу. Також він повинен сплатити 496 грн судового збору.

Постанова поки не набрала законної сили, її можна оскаржити протягом десяти днів у апеляційному суді.