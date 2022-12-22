За скоєне юнак вибачився після того, як до нього прийшли місцеві учасники АТО

Волинський суд призначив три місяці арешту 19-річному юнакові, який в 2021 році порвав український прапор і потоптався по ньому. Навіщо він це зробив, невідомо. За свій вчинок він вибачився після того, як до нього прийшли місцеві учасники АТО. За майже півтора роки після інциденту суд визнав його винним у нарузі над державним символом та хуліганстві.

Зазначимо, що злочин юнак скоїв вночі 3 липня 2021 року в селищі Мар'янівка Луцького району. 19-річний хлопець, голосно лаючись, пошкодив двері приміщення залізничної станції у селищі, зламав флагшток, зірвав з нього прапор та розірвав його.

Після скоєного з юнаком поспілкувались місцеві учасники бойових дій. Його зобов’язали купити щонайменше п’ять прапорів і розвісити по селищу. У коментарі журналістам юнак вибачився за скоєне, втім, про атовців зазначив, що вони «вирішили до малого вчепитися». Також він пообіцяв таки купити стяги і розвісити їх по селищу. Чи виконав він цю обіцянку, невідомо.

Про вирок у цій справі стало відомо в четвер, 22 грудня. «Прокурори Горохівського відділу Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 19-річним жителем селища Мар'янівка Луцького району хуліганства та наруги над Державним Прапором України», – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Волині.

Суд призначив йому три місяці арешту. Зазначимо, що наразі вирок ще не набрав законної сили, юнак може оскаржити його в апеляційному суді.