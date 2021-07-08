Вандала затримали на місці злочину вдосвіта 8 липня

У Стрию на міському кладовищі на вул. Нижанківського вандал розтрощив 59 хрестів та пам’ятників на могилах січових стрільців. Поліція затримала 20-річного місцевого мешканця. Наразі він не пояснив своїх дій.

Про вандалізм на кладовищі у поліцію повідомили 8 липня близько 5:30.

«Під час обстеження території цвинтаря правоохоронці помітили чоловіка, який саме намагався повалити один з хрестів на місці поховання січових стрільців. Побачивши поліцейських, він намагався втекти, проте правоохоронці наздогнали його та затримали», – повідомили у поліції Львівщини.

Зловмисник – 20-річний житель Стрия. Наразі невідомі мотиви його поведінки. За попередніми підрахунками, вандал розбив 59 намогильних хрестів та пам’ятників.

Міський голова Стрия Олег Канівець повідомив ZAXID.NET, що випадок трапився на міському кладовищі, але понищено виключно могили січових стрільців – розбиті хрести, перекинуті смітники, пошкоджено дошку оголошень. Затриманий стриянин Олег Латишев, за словами мера, був у неадекватному стані, ймовірно, під дією наркотиків чи алкоголю.

«Я розцінюю це як провокацію, оскільки цього чоловіка міг хтось спонукати до таких дій. Тому я попросив долучитися до розслідування Службу безпеки», – сказав ZAXID.NET Олег Канівець.

Поліція опитує зловмисника. За ч.2 ст.297 ККУ (осквернення або руйнування могили борців за незалежність України) йому загрожує позбавлення волі від трьох до п’яти років.