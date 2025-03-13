Вандал зруйнував 59 хрестів на могилах УСС та воїнів УГА

Стрийський міськрайонний суд Львівської області виніс вирок 23-річному місцевому мешканцю, який у березні 2021 року зруйнував 59 бетонних пам’ятників січовим стрільцям та воїнам УГА на міському кладовищі у Стрию. Вандалу присудили дев’ять років тюрми. Про завершення розгляду справи в суді повідомила обласна прокуратура.

За даними слідства, у березні 2021 року мешканець одного з сіл Стрийського району, перебуваючи в стані наркотичного сп’яніння, вчинив наругу над могилами на території старого кладовища у Стрию. Він зруйнував 59 надмогильних бетонних пам’ятників на місці поховання Українських січових стрільців та воїнів Української галицької армії.

Акт вандалізму стався у березні 2021 року на міському цвинтарі в Стрию

Чоловіка на гарячому застав охоронець кладовища і відразу викликав правоохоронців. Сума збитків, завдана діями обвинуваченого, становить майже 700 тис. грн.

Суд визнав 23-річного чоловіка винним у нарузі над могилою (ч. 4 ст. 297 ККУ) та призначив йому покарання – дев’ять років позбавлення волі. Вирок ще не оприлюднений у судовому реєстрі, він ще може бути оскаржений.