В поліції повідомляли, що жінка перебувала під дією наркотиків

Тернопільський міськрайонний суд виніс вирок тернополянці, яка два роки тому напередодні Великодня в'їхала автомобілем в катедральний собор УГКЦ в центрі міста. Ірина Яворська-Скрабут отримала трирічний умовний термін. В поліції повідомляли, що жінка перебувала під дією наркотиків.

Тернополянці Ірині Яворській-Скрабут, яка скоїла ДТП, призначили три роки іспитового терміну, повідомив суддя Тернопільського міськрайонного суду Тарас Багрій. Спочатку жінці призначили покарання у вигляді позбавлення волі на термін три роки, передає «Суспільне. Тернопіль». Однак потім, зважаючи на щире каяття обвинуваченої, відшкодування збитків, покарання замінили на випробувальний термін.

«Відповідно до статті 75 Кримінального кодексу України Яворську-Скрабут Ірину Михайлівну звільнити від відбування основного покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробуванням та встановити їй іспитовий строк три роки», – йдеться у вироку суду від 7 травня. За словами судді Тараса Багрія, тернополянка Ірина Яворська-Скрабут після винесеного вироку повинна періодично з’являтись до уповноваженого з органів з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання або роботи та не виїжджати за межі України.

Додамо, що жінка в’їхала в двері катедрального собору вночі 23 квітня 2022 року напередодні Великодня. Священники храму розповідали, що водійка вибила ворота XVIII століття, переїхала плащаницю та пошкодила ікону. Після проведених експертиз, правоохоронці повідомили, що жінка була під дією наркотиків.