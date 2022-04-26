Водійка на Audi в'їхала у приміщення собору, знесла престол та плащаницю

35-річна мешканка Тернополя, яка спричинила аварію у Архикатедральному соборі, в момент ДТП перебувала під наркотиками. Про це свідчать результати експертизи. Винуватиці аварії вже вручили підозру, їй загрожує максимум до трьох років у тюрмі.

Про це на брифінгу повідомив начальник поліції Тернопільщини Олександр Богомол. Як показали результати освідування, на момент вчинення ДТП жінка перебувала у стані наркотичного сп'яніння. Який саме препарат вона прийняла, наразі не повідомляють.

Відомо, що за півгодини до інциденту жінка телефонувала на лінію 102 і повідомляла про конфлікт зі своїм чоловіком. На місце виїжджали патрульні. Після розмови з ними жінка сіла за кермо автомобіля і поїхала в центр міста. Патрульні переслідували її, але на вулиці Острозького загубили. Після цього водійка почала кружляти в центрі міста і в якийсь момент в'їхала в храм.

Поліція вже підрахувала збитки, завдані собору. «Всі слідчі дії проводяться об’єктивно, відкрито. Правоохоронці перевірять декілька версій та встановлюють чи були причетні до даного злочину інші особи», – зазначив він.

Слідчі вручили 35-річній водійці підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 178 ККУ (пошкодження релігійних споруд чи культових будинків). Максимально санкція статті передбачає до трьох років ув'язнення. Автомобіль вилучили на спецмайданчик.

Нагадаємо, аварія у Архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці у Тернополі сталась в ніч з 22 на 23 квітня. 35-річна мешканка Тернополя за кермом Audi в'їхала всередину церкви. Водійка знесла металеві двері, заїхала всередину, розбила престол та плащаницю.