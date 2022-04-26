Удар був такої сили, що мотоциклістів не врятували навіть захисні шоломи

Неподалік села Старий Тараж на Тернопільщині сталась смертельна ДТП, у якій загинули водій та пасажир мотоцикла. Загиблим юнакам було по 14 та 15 років, вони навчались у 10 та 11 класах. Мотоциклісти зіткнулись з автомобілем Citroen на перехресті, удар був такої сили, що хлопців навіть не врятували шоломи. Наразі невідомо, чи перебував хтось із водіїв у стані сп'яніння, це з'ясує експертиза.

Як повідомила прес-служба поліції Тернопільщини, аварія сталась у понеділок, 25 квітня, неподалік села Старий Тараж Кременецького району. На т-подібному перехресті зіткнулись мотоцикл Honda та автомобіль Citroen Berlingo.

Водій іномарки, здійснюючи поворот ліворуч, виїхав на перехрестя. У цей момент в нього в'їхав мотоцикл. В результаті удару і мотоцикліст, і його пасажир загинули на місці події.

«Загинули молоді хлопці, 2006 та 2007 років народження. Удар був настільки сильний, що їх не врятували навіть шоломи. Я неодноразово звертався до всіх учасників дорожнього руху не нехтувати правилами дорожнього руху, адже дорога не прощає помилок», – зазначив начальник поліції Тернопільщини Олександр Богомол.

Внаслідок аварії травми отримав водій автомобіля, його доправили до хірургічного відділення лікарні. Також в чоловіка взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть двох осіб). Санкція статті передбачає ув'язнення від п'яти до десяти років.