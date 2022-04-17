На місце виїхали рятувальники, які допомогли визволити людей з пошкоджених автомобілів

Внаслідок аварії біля села Довжанка Тернопільського району загинули двоє людей. Відомо, що обоє загиблих перебували у салоні автомобіля Honda. Травми також отримали неповнолітні пасажири іншого автомобіля Nissan, потерпілих госпіталізували.

Як повідомила прес-служба поліції Тернопільщини, аварія сталась близько 17:00 у суботу, 16 квітня. На трасі «Тернопіль–Львів–Рава-Руська», неподалік села Довжанка Тернопільського району зіткнулись два автомобілі.

«На місце пригоди одазу виїхала слідчо-оперативна група та рятувальники. За попередньою інформацією, на дорозі зіткнулися автомобіль Honda та Nissan. Людей із металевої пастки вивільняли рятувальники», – повідомляє поліція.

В результаті удару двоє пасажирів з автомобіля Honda загинули на місці події. В салоні іншої іномарки перебували неповнолітні пасажири. Їх бригада екстреної допомоги госпіталізувала до медзакладу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть декількох осіб). Санкція статті передбачає ув'язнення від п'яти до десяти років. Також у водіїв взяли зразки крові, щоб встановити, чи перебували вони у стані сп'яніння.