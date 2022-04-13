У Тернополі поліція знайшла 19-річну водійку, яка спричинила дві ДТП і втекла з місця. Про порушницю патрульних повідомила очевидиця. За залишення місця аварії водійці загрожує 3,4 тис. грн штрафу.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Тернопільщини, про аварію поліцію повідомили близько 21:00 у понеділок, 11 квітня. Заявниця розповіла, що на вулицях Березовій та Вільховій водійка автомобіля Hyundai спричинила декілька ДТП і втекла.

Інспектори прибули за вказаною адресою та поспілкувалися із заявницею. Жінка надала патрульним інформацію про транспортний засіб, який порушив ПДР та про два припаркованих автомобілі, які пошкодила водійка. Відео з камер спостереження, на якому видно момент зіткнення, опублікувала патрульна поліція.

«Поліцейські передати інформацію колегам та розпочали пошуки правопорушниці. Інспектори швидко встановили особу громадянки, яка кермувала автомобілем та місце, де знаходиться транспортний засіб», – йдеться у повідомленні.

На порушницю склали два адмінпротоколи за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ст. 122-4 (залишення місця ДТП). Жінці загрожує покарання 3,4 тис. грн, або позбавлення права керувати транспортом від одного до двох років.