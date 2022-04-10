Внаслідок зіткнення автомобіль Volkswagen Golf зазнав значних ушкоджень, водій загинув

У місті Збараж на Тернопільщині сталась смертельна ДТП, у якій загинув 63-річний водій Volkswagen Golf. Відомо, що автомобіль зіткнувся з Mitsubishi Colt на одній з вулиць міста. З яких причин сталась аварія, наразі з'ясовує поліція.

Як повідомила прес-служба поліції Тернопільщини, аварія сталась близько 18:30 у суботу, 9 квітня, в місті Збараж. На одній з вулиць зіткнулись автомобілі Volkswagen Golf та Mitsubishi Colt.

Внаслідок зіткнення загинув 63-річний водій Volkswagen. Травми різного ступеня важкості отримала пасажирка автомобіля, її доправили до лікарні. Також у аварії травмувалась пасажирка Mitsubishi.

Наразі невідомо, чи перебували водії у стані алкогольного сп'яніння. Всі обставини аварії з'ясовують правоохоронці.