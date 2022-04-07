Внаслідок аварії ВАЗ зазнав критичних ушкоджень

У селищі Мельниця-Подільська на Тернопільщині зіткнулись ВАЗ-2101 та мікроавтобус Volkswagen. Внаслідок удару загинув 22-річний пасажир «Жигулів». Поліція встановила, що у момент ДТП водій мікроавтобуса був нетверезий.

Як повідомили у прес-службі поліції Тернопільщини, аварія сталась у середу, 6 квітня, близько 20:00. У селищі Мельниця-Подільська Чортківського району зіткнулись два автомобілі: ВАЗ-2101 та Volkswagen.

Внаслідок зіткнення загинув пасажир «Жигулів». Його особу встановили, загиблому було 22 роки, він проживав у селі Дзвинячка Чортківського району. Обоє водів та пасажир мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження.

Під час медичного огляду було встановлено, що водій Volkswagen, житель селища Мельниця-Подільська 1967 року народження, перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення. Автомобілі вилучили та помістили на арештмайданчик.