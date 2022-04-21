Внаслідок зіткнення з Ford Mustang автомобіль ВАЗ відкинуло у третю автівку

У селі Мовчанівка на Тернопільщині сталась аварія за участю трьох автомобілів: Ford Mustang, ВАЗ-11183 та ВАЗ-21150. Внаслідок аварії травми отримав водій одного з автомобілів ВАЗ, його госпіталізували.

Як повідомила прес-служба поліції Тернопільщини, аварія сталась неподалік села Мовчанівка Підволочиської територіальної громади у середу, 20 квітня. Про ДТП поліцію повідомив місцевий мешканець.

«За попередньою інфомацією, водій автомобіля Ford Mustang, здійснюючи маневр обгону, зіткнувся з ВАЗ-11183, кермувальник якого в цей момент повертав ліворуч. В результаті удару ВАЗ відкинуло і він врізався в ще один ВАЗ-21150, а після цього в'їхав у залізобетонну опору», – йдеться у повідомленні.

Водія ВАЗ-11183 госпіталізували в травматологічне відділення лікарні. У всіх трьох водіїв відібрали зразки крові, щоб встановити, чи перебували вони у стані алкогольного сп'яніння.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає як мінімум штраф до 8,5 тис. грн.