Автомобіль всередині Архикатедрального храму у Тернополі. Водійка заїхала всередину церки та розбила там престол та плащаницю

В ніч з п'ятниці на суботу, 23 квітня, водійка Audi вїхала в Архикатедральний Собор Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ, що в центрі Тернополя. Вона заїхала всередину церкви автомобілем, перед тим знісши металеві двері, повідомила прес-служба місцевої поліції.

Інцидент трапився вночі, близько 00:40. 35-річна мешканка Тернополя за кермом Audi в'їхала всередину церкви. Водійка знесла металеві двері, заїхала всередину, розбила престол та плащаницю.

Відео, на якому видно як автомобіль таранить у церкві престол та плащаницю, потрапив в мережу. Автор невідомий

Поліцію одразу викликав настоятель церкви. «Виїхавши на виклик, працівники поліції встановили, що 35-річна жителька Тернополя, керуючи автомобілем марки «Ауді», знісши центральні металеві двері Катедрального собору, заїхала всередину культової споруди та пошкодила церковне майно», – повідомила поліція.

Водійка протаранила металеві двері собору, знищила церковне майно (фото поліції)

Рятувальники, які з поліцейськими приїхали на виклик, за допомогою лебідки, відбуксирували автомобіль з храму. Тим часом водійку автомобіля забрали до лікарні. Чи була вона п'яною за кермом у поліції не повідомляють.

Мер Тернополя Сергій Надал, відреагував на нічний інцидент. «Нелюди сплюндрували святиню Тернополя – Архикатедральний Собор УГКЦ. Протаранивши ворота, вхідні двері автомобілем, знищили плащаницю у храмі. Ми зробимо все, щоб тернополяни не відчули наруги над багатовіковим святим місцем. Зробимо все, щоб відновити святиню», – написав міський голова Тернополя у Facebook.

На 35-річну водійку відкрили кримінальне провадження за пошкодження релігійних споруд чи культових будинків. Їй загрожує штраф або до трьох років позбавлення волі.