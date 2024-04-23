Медики не змогли реанімувати чоловіка

Чоловік, мобілізований на Закарпатті, помер від приступу епілепсії. Це сталася дорогою до навчального центру у Львівській області. Про це у вівторок, 23 квітня, повідомили у Закарпатському ОТЦК та СП.

«Сталась трагедія. По дорозі в навчальний центр у військовозобов’язаного стався епілептичний приступ. Офіцер супроводу надав першу домедичну допомогу та викликав швидку допомогу, однак медики не встигли. Висловлюємо співчуття родині та близьким», – зазначили в ОТЦК.

У центрі комплектування та соціальної підтримки не розповіли, за яких обставин і коли помер мобілізований. За інформацією джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах, чоловік помер на території Львівської області. Після його смерті у Закарпатському ОТЦК та СП призначили службову перевірку.

Нагадаємо, це не перша смерть мобілізованого від цього захворювання під час війни. У серпні 2023 року від нападу епілепсії у перший день служби помер одесит Борис Глушак. Після розголосу в соцмережах слідчі почали перевіряти законність призову на військову службу 29-річного чоловіка.