ТЦК мобілізував 29-річного чоловіка на імʼя Борис, який був інвалідом із дитинства

Прокурори перевіряють обставини мобілізації та надання медичної допомоги жителю смт Ширяєво Одеської області, який помер після прибуття до військової частини від нападу епілепсії. Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону у понеділок, 7 серпня.

Слідчі СП відкрили кримінальне провадження через можливе недбале ставлення до військової служби представників Березівського ТЦК та СП Одеської області. Під час досудового розслідування правоохоронці перевіряють законність призову на військову службу померлого жителя смт Ширяєво з урахуванням стану його здоров’я.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер також прокоментував смерть мобілізованого. Він пообіцяв дочекатися офіційних результатів слідства, а також зазначив, що «усі винні мають бути покарані».

«Я переконаний, що усі винні мають бути покарані. Публічно. Співчуваю рідним і близьким Бориса. На жаль, цю непоправну втрату не компенсує навіть покарання винних», – йдеться у повідомленні.

Про смерть чоловіка, на ім'я Борис повідомили місцеві пабліки. Військкоми мобілізували людину з інвалідністю з дитинства. Пізніше у військовій частині у нього стався напад епілепсії та він помер. Чоловіку було 29 років, повідомив сайт «Інтент» з посиланням на місцевих жителів. Він був «місцевим добряком, якого знало все село, та працював на ринку».

Пізніше у коментарі виданню начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк пояснила, що ТЦК мав документи, які свідчили про те, що чоловік здоровий і придатний до служби. Їх надала лікарня, де він проходив медкомісію.