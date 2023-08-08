ТЦК мобілізував 29-річного Бориса Глушака, який мав інвалідність із дитинства

У лікарському свідоцтві про смерть 29-річного мешканця Одеської області Бориса Глушака причиною смерті зазначено набряк головного мозку. Дані щодо інвалідності чи інвалідності з дитинства – відсутні. Про це у вівторок, 8 серпня повідомив одеський активіст Дем’ян Ганул, пише ТСН.

Нагадаємо, чоловік помер від хвилювань після вручення повістки та нападу епілепсії.

«Його обстеження (військово-лікарською комісією – Ред.)тривало дуже швидко – раз-два і поїхав. Родина не писала заяв. Люди залякані, бояться», – повідомив Дем’ян Ганул.

На своїй сторінці у Facebook одеський активіст також написав, що «місцевого добряка та інваліда з дитинства насильно мобілізували, поспіхом відправили на ВЛК яку він чудом пройшов, а уже вночі від приступу епілепсії Борис помер».

За словами активіста, вручив Борису Глушаку повістку та проходив з ним ВЛК в місцевій лікарні, працівник ТЦК Сергій Гроховецький, який знав про вади хлопця. Голова місцевої військово-лікарської комісії, яка вирішила що 29-річний чоловік придатний до військової служби, за даними активіста, є Ірина Колонтай. А керівником місцевого ТЦК, де був мобілізований Борис Глушак, є Олександр Стахов.

Інформацію про те, що лікарі знали про інвалідність чоловіка також повідомив інший одеський активіст Павло Поламарчук. За його словами, на похорон місцевого жителя прийшло багато людей, які висловлювали своє обурення.

Своєю чергою очільник Ширяєвської центральної районної лікарні Валерій Бень повідомив, що має в розпорядженні звіт керівництва ВЛК щодо мобілізованого.

«В мене є пояснювальна від голови нашої ВЛК. На обліку у лікаря-психіатра, нарколога й невролога Борис Глущак не перебував. По медичну допомогу з приводу шизофренії, епілепсії, психрозладів не звертався. За останні п’ять років по медичну допомогу він не звертався зовсім. І скарг не мав на той час, коли проходив комісію», – повідомив Бень.

За словами медика, у лікарському свідоцтві про смерть причиною смерті зазначено набряк головного мозку. Дані щодо інвалідності чи інвалідності з дитинства – відсутні.

«Звідки інформація про інвалідність – я не знаю. Можливо, люди самі вирішили, що він мав інвалідність. В лікарні ці дані відсутні зовсім», – розповів Бень і додав, що за його інформацією, зранку мобілізований знепритомнів, а ввечері помер.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець оголосив, що бере «на особистий контроль» справу 29-річного чоловіка. Як повідомив він у Facebook, він вже скерував листи до державних структур для отримання необхідної інформації.

Наразі встановлюються фактичні причини смерті чоловіка у день прибуття до військової частини. Досудове слідство має встановити законність його призову на військову службу з урахування стану здоров’я чоловіка та своєчасність надання йому кваліфікованої невідкладної медичної допомоги після нападу. Лубінець заявив, що необхідне справедливе розслідування.

«У разі виявлення порушень відповідно до законодавства – винні мають бути покарані. Адже безкарність приводить до нових правопорушень», – написав омбудсмен.

Нагадаємо, що після розголосу в соцмережах слідчі почали перевіряти законність призову на військову службу 29-річного мешканця Одеської області Бориса Глушака, який помер на території військової частини у першій же день служби. Чоловіка мобілізували попри те, що він, як стверджують його знайомі, мав інвалідність з дитинства. Попри це військово-лікарська комісія визнала Глушака придатним до служби після чого його мобілізували.