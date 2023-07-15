В Одесі військові силою затримали цивільного

У суботу, 15 липня, Одеський обласний ТЦК визнав, що до скандального інциденту із силовим затриманням місцевого мешканця військовими дійсно причетні їхні працівники. Водночас, в установі пояснили обставини затримання – йдеться не про «вручення повістки».

Кілька днів тому у соціальні мережі потрапило відео, на якому в Одесі військові силою затримували цивільного. Автор підписав, що в місті нібито «продовжується жорстка вулична мобілізація». За інформацією ТЦК, йдеться не про «вручення повістки», як про це писали в соцмережах. Затриманий чоловік наживо транслював розгортання мобільного блокпосту, що заборонено нормами правового режиму воєнного стану.

Отримавши зауваження від представників Національної гвардії, він почав провокувати військових, а під час перевірки документів та звірки даних за базою ухилянтів перейшов до погроз.

«Співробітники одного з районних ТЦК та СП Одеси, не втримавши емоцій, перевищили повноваження і, застосувавши силу, всадили його в транспортний засіб для доставки в центр комплектування», – зазначили у ТЦК. Військові визнали, що районний ТЦК намагався приховати свою причетність до інциденту.

«Але принципова позиція командування полягає в реальній перевірці й реагуванні на запити суспільства, налагодженні цивілізованої комунікації з усіх питань», – наголосили в ТЦК.

За результатами службової перевірки виявили й тих, хто перевищив службові повноваження, й порушення у використанні необлікованого транспортного засобу. У ТЦК запевнили, що винні посадовці притягнуті до дисциплінарної відповідальності й будуть переведені у бойові підрозділи, де «зможуть спрямувати силу і міць на боротьбу із ворогом».

Нагадаємо, ще у квітні Міноборони застерегло українців щодо ІПСО Росії на тему повісток і мобілізації. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що через подібні історії росіяни намагаються підірвати розколоти українське суспільство. При цьому часто такі відео виявляються фейками.

«Ми й до великого вторгнення, щовесни та щоосені, фіксували інформаційні кампанії РФ щодо теми "повістки" та призову. Технологія завжди була одна. Розкрутити якусь історію, де повістку виписали людині з інвалідністю, померлому або ветерану Другої світової. Герой завжди різний, йдеться про суть. Або вони поширювали якийсь дикий текст повістки чи анкети призовника», – зазначила Маляр.

Вона наголосила, що Україна регулярно це спростовувала, але зараз ворог «трохи ускладнив свою технологію» і додає історії про «дивовижні» місця вручення повісток та «хвилі» мобілізації. Метою цього, за словами заступниці міністра оборони, є дискредитація та зрив роботи ТЦК СП. Вона наголосила, що росіяни намагаються маніпулювати на двох речах: страху отримання повістки та формуванні суспільного осуду до роботи ТЦК СП. Вона наголосила, що ТЦК СП виконують зараз стратегічно важливу для оборони держави задачу, і «там працюють живі люди й вони можуть помилитись або навіть вчинити порушення».

У таких ситуаціях Маляр закликає діяти правовим шляхом і не робити з таких випадків сенсацію та гучні заголовки, натомість звертатись до самих ТЦК СП, контакти яких є на сайті Міноборони.