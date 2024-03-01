Мобілізований потрапив в лікарню після двох днів перебування в місцевому ТЦК

На Тернопільщині судові експерти встановили причину смерті 49-річного Ігора Мейхера з села Медведівці, якого мобілізували, а згодом привезли із з Бучацького районного ТЦК в лікарню без свідомості. Розтин загиблого засвідчив, що чоловік помер від закритої черепно-мозкової травми, а саме перелому черепа та крововиливу в мозок. Наразі ДБР та військова прокуратура проводять розслідування обставин смерті людини. В Тернопільському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки зазначили, що сприятимуть розслідуванню.

49-річний житель Бучацької громади помер 29 лютого в реанімації районної лікарні. В медустанову його привезли 27 лютого без свідомості з нападом епілепсії з території роти охорони місцевого ТЦК, де він перебував вже два дні. За свідчення військових у чоловіка почався напад і він впав сам.

Загиблим виявився Ігор Мейхер, що жив у селі Медведівці Трибухівської громади, повідомило «Суспільне.Тернопіль». Староста населеного пункту Галина Бабій розповіла, що він був хорошою людиною, спокійний, привітний, доброзичливий. Він не працював, але допомагав всім, хто його просив. Посадовиця додала, що два роки тому, перед повномасштабним вторгненням, чоловіку вручили повістку. Він пройшов медичну комісію, але через епілепсію його завернули.

Родичі Ігора Мейхера не повірили, що 49-річний чоловік самостійно міг так впасти, що потім опинився в реанімації. Після його смерті жителі Бучач влаштували мітинг в центрі міста та вимагали справедливого розслідування. Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону 29 лютого відкрила кримінальне провадження для перевірки обставин смерті мобілізованого тернопільчанина.

Жителі Бучача на мітингу через смерть мобілізованого Ігора Мейхера

1 березня вже з’явилися висновки судово-медичної експертизи після проведеного розтину загиблого. «Експерти встановили, що причина смерті чоловіка – закрита черепно-мозкова травма з крововиливом, перелом черепа, який інерційний – характерний для падіння на площину. З показів свідків та очевидців події, вказані тілесні ушкодження чоловік отримав у результаті падіння під час епілептичного нападу», – повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 1 березня.

В Тернопільському обласному ТЦК та СП зазначили, що 27 лютого, коли 49-річному чоловіку раптово стало погано, почалися судоми і він впав додолу, то працівники територіального центру намагалися надати йому першу медичну допомогу і викликали карету швидкої допомоги.

Правоохоронці Тернопільщини всі матеріали по кримінальному провадженню передали за підслідністю у Державне бюро розслідувань, яке надалі проводитиме розслідування.