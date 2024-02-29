В центрі Бучача після смерті мобілізованого жителі влаштували мітинг

На Тернопільщині спецпрокуратура розпочала розслідування смерті мобілізованого чоловіка в Бучацькому районному територіальному центрі комплектування. Відомо, що житель одного з сіл Бучацької громади прибув в комісаріат 25 лютого, а 27 йому стало погано – він впав і вдарився головою. Чоловіка відвезли в лікарню, але медики не врятували його. Попередньо в поліції Тернопільщини повідомляли, що синців та забоїв на тілі загиблого не було. Однак за словами родичів, у військкоматі чоловіка побили, не зважаючи на те, що він хворів на епілепсію.

Про смерть мобілізованого 47-річного чоловіка, якого привезли з території ТЦК в Бучачі в лікарню, повідомили в поліції Тернопільщини. За даними правоохоронців житель Бучацької громади помер 29 лютого в районному медзакладі. Туди його доправили за два дні до смерті, 27 лютого. Медики швидкої допомоги підозрювали в нього напад епілепсії, а забрали чоловіка з території роти охорони ТЦК, що по вулиці Підгаєцькій у Бучачі. В поліції вранці, 29 лютого, зазначили, що експерт, який виїздив на місце події, під час огляду тіла померлого видимих тілесних ушкоджень та слідів насильницької смерті не виявив. Для встановлення точної причини смерті тіло чоловіка направили на проведення судово-медичної експертизи.

Однак за словами сестри загиблого мешканця Бучацької громади Надії Безпалюк, мобілізованого могли побити, повідомляє «20 хвилин». Жінка була в лікарні, де в реанімації лежав її брат, і спілкувалася з лікарями.

«Він був в комі, під апаратами. Я вже точно не можу сказати, що мені говорили лікарі, лише пам’ятаю тільки, що казали про гематому на голові, отруєння. Сказала лікарка, що його стан важкий. Я цікавилась, може щось потрібно, якісь ліки купити — сказали ні, що все мають. І додала, що “ми робимо все, що можемо”», – розповіла сестра загиблого.

Надія Безпалюк зазначила, що її брат давно хворів на епілепсію. Коли його забрали в районний військкомат, він подзвонив і сказав, що до нього ніхто не підходить і не пояснює, а він просто чекає. «Я йому кілька разів казала – хто прийде до тебе, кажи, що ти маєш епілепсію, що лежав у лікарні. В нього є в медичній книжці записано, що з цим діагнозом він був в лікарні у квітні 2023 року, а перед тим в липні 2022-го», – додала Надія.

Після смерті чоловіка жителі Бучача організували несанкціонований мітинг під стінами районної лікарні та адміністрації громади, що в центрі міста. На протест прийшло близько 100 людей, переважно жінки та молодь. До людей також вийшли керівник Бучацького відділення поліції та військовий комісар Тернопільщини. Однак протестуючі всі їхні пояснення відкидали. О 18:00 мітинг завершився, а місцеві жителі домовилися зібратися на площі наступного дня, 1 березня.

На факт загибелі мобілізованого відреагували в спеціалізованій військовій прокуратурі. Прокурори прокуратури у сфері оборони Західного регіону зареєстрували кримінальне провадження за фактом ймовірного перевищення військовослужбовцями Чортківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки влади чи службових повноважень.

«Попередньо встановлено, що 25 лютого 2024 року цей чоловік прибув до ТЦК для звірки військово-облікових документів та проходження військово-лікарської комісії. Однак, через алкогольну інтоксикацію медкомісію не проходив. Через два дні, 27 лютого, близько 17:00, перебуваючи на території центру комплектування стан здоров’я військовозобов’язаного погіршився – почалися судоми. У результаті він впав на землю та вдарився головою», – повідомили в Спеціалізованій прокуратурі в сфері оборони Західного регіону в четвер, 29 лютого. Медики констатували смерть, причиною якої стала черепно-мозкова травма.

Наразі спецпрокурори перевіряють чи були у діях службовців ТЦК перевищення влади чи службових повноважень. Кримінальне провадження відкрито за ч. 5 ст. 426-1 КК України (Перевищення службовою особою влади чи повноважень). Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.