На Рівненщині чоловіка мобілізували, а через три дні він помер

29-річний житель села Батьків Дубенського району Ігор Мельник помер на третій день після мобілізації. Як повідомляє ITV media group, 14 лютого чоловік поїхав у лікарню через погане самопочуття. За словами сестри, він мав слабке здоров'я – високий тиск та епілепсію. Пізніше зв’язок із Ігорем обірвався, однак відомо, що на той момент він проходив ВЛК і потрапив на полігон. Через три дні, 16 лютого, батькам сповістили, що їхній син помер.

Рідні стверджують, що на тілі чоловіка були травми та синці, рука – переламана, ключиця – вибита. Вони не знають, як Ігор опинився на ВЛК, а потім на полігоні. У довідці про смерть зазначено, що останні години свого життя він провів у психіатричній лікарні в селі Орлівка.

За словами медичного директора Обласної психіатричної лікарні села Орлівка Анатолія Калинюка, до закладу Ігоря привезли за направленням начальника медичної служби у стані алкогольного делірію.

«На тлі зловживання алкоголем були зорові галюцинації, збудження. Цей стан був безповоротним. Були виражені зміни печінки, селезінки, нирок, наднирників і головне – дегенеративні зміни головного мозку»,– зазначив Анатолій Калинюк.

У медзакладі провели службове розслідування щодо смерті 29-річного пацієнта й дійшли висновку, що вини працівників лікарні у цьому немає.

Речниця Рівненського обласного ТЦК і СП Тетяна Камерістова повідомила, що від початку повномасштабного вторгнення діє спрощена процедура медичного огляду мобілізованих. Зокрема, відсутній огляд нарколога і психолога. Якщо ж у мобілізованого є скарги, то він повинен озвучувати їх самостійно і вимагати поглибленого огляду.