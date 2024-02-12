Тернополянин помер від серцево-легеневої недостатності

Спеціалізована прокуратура в сфері оборони Центрального регіону розпочала кримінальне провадження через смерть мобілізованого тернополянина в одному із центрів підготовки військовослужбовців. 35-річного Миколу Ірзайкіна мобілізували 1 лютого через Тернопільський міський територіальний центр комплектування та соціальної підготовки, а про його смерть стало відомо 9 лютого. В місцевому ТЦК повідомили, що чоловік помер через раптову серцево-легеневу недостатність. У військові прокуратурі повідомили ZAXID.NET, що прокурори зараз збирають усі докази у цій справі.

Про смерть тернополянина Миколи Ірзайкіна повідомили в соціальних мережах в підприємстві «Шредер», де працював чоловік. «Ще одна болюча втрата у нашому колективі. Своє життя за волю України віддав наш колега, Микола», – написали на сторінці ТОВ «Шредер» в неділю, 11 лютого. Співробітники чоловіка розповіли, що його мобілізували 1 лютого, а вже 9 лютого повідомили про його смерть. Тернополяни обурилися, люди запитували чи часом чоловік не загинув на фронті.

Однак в міському ТЦК СП заперечили, що мобілізований Микола Ірзайкін помер на передовій. В тернопільському військкоматі додали, що чоловіка дійсно призвали 1 лютого, а після того його відправили в навчальний центр, де він помер від гострої серцево-легеневої недостатності.

«Солдат Микола Ірзайкін був призваний та направлений в навчальний центр, для проходження навчання на посаді курсанта навчального взводу відповідної військової частини. Проте, 9 лютого 2024 року на імʼя начальника Тернопільського ОМ ТЦК СП від командування військової частини надійшло повідомлення про смерть солдата внаслідок гострої серцевої-легеневої недостатності, про що було сповіщено родину військовослужбовця», – повідомили в тернопільському військкоматі 11 лютого.

В ТЦК СП також додали, що усі військовослужбовці направляються до навчальних центрів для проходження двомісячного курсу базової військової підготовки, після чого, проходять курс за своєю спеціальністю. Після повідомлення військомату в соцмережах тернополяни почали цікавитися як чоловік міг пройти військово-лікарську комісію, якщо мав проблеми з серцем.

Тернополянин брав участь в благодійному проекті із роздачі обідів потребуючим

ZAXID.NET звернувся за коментарем до Спеціалізованої військової прокуратури у сфері оборони Центрального регіону. Речниця управління військової прокуратури в Житомирській області Дарина Колежук повідомила, що за фактом смерті мобілізованого тернополянина Миколи Ірзайкіна відкрите кримінальне провадження. «Наразі ведеться слідство. Прокурори досліджують усі обставини, однак деталі справи не можемо надати, оскільки є службові обставини, які не можна розголошувати», – зазначила Дарина Колежук.

Чи перевірятимуть також роботу членів військово-лікарської комісії, які допустили до мобілізації чоловіка,я кий мав проблеми зі здоров’ям – не відомо.

Додамо, що Микола Ірзайкін – 35-річний тернополянин. 20 лютого йому мало б виповнитися 36 років. Чоловік працював на підприємстві «Шредер». Також відомо, що він брав активну участь в благодійності. Микола був членом благодійного проекту «Жовтий фартух». Чоловік приносив та роздавав безкоштовні обіди для потребуючих.