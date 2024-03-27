Символами Z розмалювали храм в селі Чорногузи

У селі Чорногузи Вижницького району Буковини невідомі зловмисники розписали церкву УПЦ МП літерами Z. Символи намалювали на дверях, вікнах і стінах церкви. Нагадаємо, що латинську літеру Z використовують російські війська в Україні як тактичний розпізнавальний знак. В поліції розповіли ZAXID.NET, що за фактом порушили кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

Як повідомили в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП, храм Різдва Пресвятої Богородиці в селі Чорногузи Вижницького району розмалювали в ніч з 25 на 26 березня. Зловмисники намалювали на дверях та стіні знаки, якими росіяни маркують свою військову техніку. У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП акт вандалізму пов’язують з конфліктом, який стався кілька днів тому у сусідньому селі. Тоді місцевий священик від УПЦ МП відмовився відкрити двері церкви в селі Виженка під час похорону військовослужбовця. Священослужителям ПЦУ довелося похоронну службу проводити на вулиці під храмом.

«Митрофорний протоієрей Антоній Федоращак є настоятелем двох парафій: парафії на честь святителя Николая села Виженка та парафії на честь Різдва Пресвятої Богородиці села Чорногузи Вижницького благочиння УПЦ МП. В селі Виженка відбулися збори територіальної громади за перехід до ПЦУ, хоча релігійна громада залишилася вірною УПЦ. Подібна ситуація зараз назріває у селі Чорногузи, де цієї ночі вандали осквернили храм», – повідомили в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП.

В поліції Буковини повідомили ZAXID.NET, що за фактом осквернення храму в Чорногузах відкрили кримінальне провадження і проводять розслідування.

«Відомості внесені в ЄРДР за ч. 1 ст. 296 КК України, це хуліганство. Зараз проводиться досудове розслідування, правоохоронці опитують місцевих людей в селі і з’ясовують, хто міг бути причетний до розмальовування храму», – додала речниця поліції Буковини Кароліна Маришева.

Додамо, що після скандалу в селі Виженка, місцеві жителі провели збори релігійної громади і постановили про перехід в Православну церкву України.