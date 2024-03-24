Дерев’яна церква Миколая збудована у 1920-ті роки

У селі Виженка Вижницького району на Буковині православна церква перейшла до складу ПЦУ. Парафія прийняла таке рішення після того, як священик УПЦ МП не впустив до церкви відспівати загиблого військового Дмитра Клима. Про це у неділю, 24 березня, повідомила РІСУ.

У селі Виженка є два храми. Перший – Івана Сучавського (ПЦУ) та Святого Миколая, яка належала до УПЦ МП. Родичі загиблого військового ЗСУ Дмитра Клима, який рік вважався зниклим безвісти, планували поминальне богослужіння в Миколаївській церкві, яка поруч з місцевим кладовищем і до якої раніше ходив загиблий. Однак богослужіння довелося провести на вулиці.

«Коли священик цього храму УПЦ МП відмовився відкрити його, аби відспівати загиблого воїна Дмитра Клима, парафіяни обурилися і вирішили: в їхньому селі не буде московської церкви, яка є "кагебістською" структурою орди, яка напала на Україну. Вирішили і зробили!», – цитує Світлану Масловську РІСУ.

Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ МП, до якої належить храм, заперечила інформацію, що священик відмовився відкривати двері церкви. Там зазначили, що дружина покійного повідомила настоятелю церкви, що хоче відспівати його у церкві Миколая, але щоб обряд провели священики ПЦУ. Він не заперечив, але в день похорону поїхав зі села і сказав, що йому не повідомили про дату. У цьому повідомленні єпархія УПЦ МП взяла в лапки слово «священики», коли говорила про ПЦУ, і зазначила, що їхньою метою було «підняти хвилю обурення місцевого населення проти священника УПЦ і спровокувати захоплення храму».

Парафіяни одноголосно проголосували про перехід в ПЦУ (фото Світлани Масловської)

У суботу, 23 березня, відбулися збори релігійної громади храму Святителя Миколая і одноголосно 237 голосами «за» парафія перейшла до ПЦУ. Хто буде новим настоятелем церкви, поки не повідомляють.