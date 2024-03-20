Відспівували загиблого військовослужбовця біля храму

На Буковині священник УПЦ МП не впустив родину з тілом загиблого захисника до церкви і відмовився проводити поминальну службу. Скандальний інцидент трапився в смт Вижинка повідомила у Facebook народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Никорак. У село привезли тіло військовослужбовця, який майже рік вважався зниклим безвісти. Однак місцевий священослужитель відмовився відкривати двері церкви, щоб провести богослужіння. В Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП заперечують цю інформацію і зазначають, що місцевого священика ніхто не повідомив про дату похорону.

Похорон загиблого військовослужбовця ЗСУ Дмитра Клима відбувався в селі Вижинка 16 березня. Військовий загинув ще рік тому, але вважався зниклим безвісти. Врешті його тіло знайшли і привезли в рідне село для проведення похорону. Родичі планували поминальне богослужіння в Миколаївській церкві, яка поруч з місцевим кладовищем, і до якої раніше ходив загиблий. Однак провести поховання згідно релігійних канонів не вдалося. За інформацією народної депутатки Ірини Никорак, місцевий священник УПЦ МП не відкрив двері храму і не дозволив занести в церкву тіло бійця. Тому священики ПЦУ зсушені проводити поховальне богослужіння на вулиці.

«Лише через рік знайшли та ідентифікували тіло, і привезли додому до сім’ї. Поруч з їх будинком кладовище, де поховані його батьки, бабусі та дідусі, і родина має там місце для поховання. Кладовище - при Миколаївській церкві УПЦ, священник якої не впустив родину з тілом загиблого героя до церкви і, звісно, відмовився відспівувати службу», – повідомила в Facebook народна депутатка Ірина Никорак в середу, 20 березня.

Нардепка додала, що не розуміє, чому в селі досі залишається чимало прибічників УПЦ МП. Водночас в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП розповідають зовсім іншу версію того, що сталось. Там кажуть, що їхній священик був повідомлений про похорон і чекав на дзвінок, щоб впустити поховальну процесію в церкву, однак до нього так і ніхто не передзвонив.

В єпархії зазначили, що настоятель храму, митрофорний протоієрей Антоній Федоращак у четвер, 14 березня, спілкувався з дружиною покійного військового. Жінка повідомила, що відспівувати будуть священики ПЦУ і попросила впустити процесію в церкву.

«Всі дні, з четверга до суботи, священник Антоній очікував на дзвінок від дружини загиблого героя, але ніхто так і не подзвонив. В день похорону бійця протоієрей звершував заупокійну літургію та похорон на другій парафії в селі Чорногузи. Тому він не міг бути присутнім у смт Виженка, але телефон тримав біля себе, очікуючи, що йому подзвонять, щоб відкрити храм. Однак вийшло так, що священики ПЦУ відспівали загиблого Дмитра Клима на подвір’ї храму, хоча могли подзвонити настоятелю і попросити відчинити храм», – зазначили в дописі Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП.

Місцеві селяни розповіли ZAXID.NET, що такий конфлікт справді був. У селі є дві церкви – одна належить парафії УПЦ МП, а інша – ПЦУ. Однак зараз в населеному пункті збирають підписи про перехід ще однієї релігійної громади в Православну Церкву України, а надалі планують провести збори. В поліції Буковини зазначили ZAXID.NET, що родичі бійця до них не зверталися із заявами щодо перешкоджанню проведення богослужіння за загиблим військовим ЗСУ в смт. Вижинка.